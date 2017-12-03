«Учитель поддерживает войну», – в Нью-Йорке пикетировали приезд российского режиссера

В Нью-Йорке под зданием одного из колледжей Манхеттена вечером субботы, 2 декабря, прошла акция протеста против приезда российского режиссера Алексея Учителя.

Как рассказала «Крым.Реалии» одна из участниц акции, украинская журналистка Юлия Городецкая, в арт-центре колледжа был запланирован показ фильма «Матильда».

В акции приняли участие 17 человек.

«Нам абсолютно начхать на художественные достоинства/недостатки этого киношедевра. Позиция простая: отзываешь подпись с позорного письма – приезжаешь с гастролями в цивилизацию», – написала Юлия Городецкая на своей странице в Facebook.

В комментарии изданию она рассказала, что организаторы мероприятия так и не вышли к протестующим и не отреагировали на пикет.

- Подобные акции планируются каждый раз, когда приезжает кто-то, кто подписал это письмо деятелей культуры за аннексию Крыма», – сказала журналистка.

Городецкая также добавила, что подобные пикеты проходят в Нью-Йорке с 2014 года.

Как известно, с марте 2014 года 511 деятелей российской культуры подписали письмо к президенту страны Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Среди них был и Алексей Учитель.