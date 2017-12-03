Главной новогодней елкой Молдавии стала ель из детского сада

В субботу, 2 декабря, в центре Кишинева установили новогоднюю елку, срубленную с территории детского сада.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Так, елку установили утром 2 декабря, хотя ее торжественное открытие было запланировано на 1 декабря. Задержка была связана с тем, что елка «потерялась» в дороге. Однако после установки стало понятно, что дерево сильно повреждено и не соответствует статусу главной елки страны.

По информации молдавских СМИ, в этом году в Молдове не удалось найти елку нужной высоты, поэтому ее решили купить в Украине. Елку якобы привезли из окрестностей курорта Буковель.

По данным мэрии, покупка елки высотой почти 30 метров обошлась городскому бюджету в 15 000 леев ($873). В свою очередь и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду заявила, что дерево пострадало во время перевозки. По ее словам, елку устанавливали спешке, а ей не сообщили о том, что дерево доставили в город.

Сильвия Раду также пообещала купить новую елку за свой счет. 2 декабря в центре города начали устанавливать новое дерево. Однако, как оказалось, новую елку высотой 19 метров срубили в одном из районов города на территории детского сада, что вызвало возмущение жителей молдавской столицы. Городская власть в свою очередь пояснила, что детский сад уже не функционирует и готовится под снос, а хозяин елки сам искал для нее покупателя.

Напоминаем, что главной новогодней елкой Украины будет 90-летняя ель из Ивано-Франковска.