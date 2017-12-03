В центре Киева ритуально растоптали «обещания» Порошенко

В воскресенье, 3 декабря, участники митинга за импичмент, инициированного «Рухом новых сил» Михаила Саакашвили символически растоптали невыполненные обещания Петра Порошенко.

Об этом сообщает «Страна».

Так, что в ходе «Марша за импичмент» участники протеста, дойдя до улицы Банковой, заявили, что собираются там выбросить «на мусорник истории» обещания Порошенко, которые он дал и не выполнил.

Сообщается, что на месте собравшиеся начали бросать транспаранты в круг с криками «Позор». После этого их начали топтать.

Напоминаем, что 17 октября в Киеве произошло силовое противостояние между спецназом полиции и протестующими.