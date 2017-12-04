В Николаеве 9-летнему мальчику нужна срочная пересадка костного мозга – родственники просят о помощи в сборе денег

В Николаеве 9-летнему Дмитрию Ли нужна срочная пересадка костного мозга – родственники мальчика просят о помощи у всех неравнодушных.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала мама Дмитрия Елена Ким.

«Дима с 8 лет борется с острым лимфобластным лейкозом. Недавно у него случился рецидив. Как только он пройдет химиотерапию и войдет в ремиссию, нужно будет сразу же делать пересадку костного мозга. Так как никто из нас родственным донором не подошел, операцию нужно делать за границей. Врачи говорят, что осталось меньше двух месяцев до конца химиотерапии, а деньги мы так и не собрали. Я одна воспитываю двоих детей. Дочка учится в 10 классе. Нам пришло официальное письмо от Турции, где указана приблизительная сумма лечения – 130 тысяч долларов. У меня нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына, и я вынуждена просить помощи у всех. Все необходимые документы готова предоставить. Прошу вас разместить информацию о Диме у себя. Сбор идет очень медленно, времени все меньше и меньше», - сообщила она.

В группе помощи Дмитрию Ли в социальной сети Facebook указан номер карты ПриватБанка, на которую можно переводить средства – 4149 4978 5817 5609 Ким Елена Викторовна.