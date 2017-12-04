В Николаеве 9-летнему мальчику нужна срочная пересадка костного мозга – родственники просят о помощи в сборе денег

В Николаеве 9-летнему Дмитрию Ли нужна срочная пересадка костного мозга – родственники мальчика просят о помощи у всех неравнодушных.
Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала мама Дмитрия Елена Ким.
«Дима с 8 лет борется с острым лимфобластным лейкозом. Недавно у него случился рецидив. Как только он пройдет химиотерапию и войдет в ремиссию, нужно будет сразу же делать пересадку костного мозга. Так как никто из нас родственным донором не подошел, операцию нужно делать за границей. Врачи говорят, что осталось меньше двух месяцев до конца химиотерапии, а деньги мы так и не собрали. Я одна воспитываю двоих детей. Дочка учится в 10 классе. Нам пришло официальное письмо от Турции, где указана приблизительная сумма лечения – 130 тысяч долларов. У меня нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына, и я вынуждена просить помощи у всех. Все необходимые документы готова предоставить. Прошу вас разместить информацию о Диме у себя. Сбор идет очень медленно, времени все меньше и меньше», - сообщила она.
В группе помощи Дмитрию Ли в социальной сети Facebook указан номер карты ПриватБанка, на которую можно переводить средства – 4149 4978 5817 5609 Ким Елена Викторовна.
«Дима всегда был игривым и активным мальчиком ходил на танцы, на футбол, в школе со всеми дружил. Однажды утром бабушка собирала Диму в школу и заметила на шее воспаленные лимфоузлы. На следующий день бабушка с Димой пошли в больницу. Сдали анализы. Результаты показали какую-то угрозу, но конкретно ничего не сказали. Когда они повторно взяли анализы, были подозрения на заражение крови. Сказали на следующее утро ехать в Николаев. Но мы решили, что, если есть подозрения, тянуть нельзя, и отправить в тот же вечер. Анализы отправили на Киев. Диагноз подтвердился. Для нашей семьи это было очень страшная новость. Мы не стали тянуть и сразу приступили к лечению. С того времени вся наша семья переживает и надеется, что Дима преодолеет эту болезнь», - говорится в сообщении в группе.