На Николаевщине будут судить 20-летнего парня, который инсценировал разбойное нападение

фото - из архива Завершено досудебное расследование и утвержден обвинительный акт в отношении 20-летнего жителя Первомайска Николаевской области, который инсценировал разбойное нападение.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, в полиции сообщали, что парень инсценировал ограбление своего дома, чтобы рассчитаться с долгами.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное показание потерпевшего при производстве предварительного расследования совершенное из корыстных побуждений»).

Обвинительный акт направлен в Первомайский районный суд.