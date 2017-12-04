На Николаевщине будут судить 20-летнего парня, который инсценировал разбойное нападение

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фото - из архива
Завершено досудебное расследование и утвержден обвинительный акт в отношении 20-летнего жителя Первомайска Николаевской области, который инсценировал разбойное нападение.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, в полиции сообщали, что парень инсценировал ограбление своего дома, чтобы рассчитаться с долгами.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное показание потерпевшего при производстве предварительного расследования совершенное из корыстных побуждений»).

Обвинительный акт направлен в Первомайский районный суд.

Катерина Вовченко

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русскийобщество