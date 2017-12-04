Вице-мэр Николаева Шевченко считает целесообразным выделение 1,5 миллиона гривен для проведения электричества на Соборную площадь

Евгений Шевченко Вице-мэр Николаева Евгений Шевченко считает целесообразным выделение денег из городского бюджета на строительство линии электропитания на Соборной площади.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 4 декабря.

Напомним, что Николаевский городской совет решил выделить около 1,5 миллиона гривен на строительство линии электропитания для подключения ледового катка и аттракционов на Соборной площади.

Так, по мнению Шевченко, силовой кабель прокладывают «не только для одного мероприятия и одних предпринимателей».

- Это силовой кабель, который потом будет служить на площади не только для этого мероприятия. У нас, вы знаете, новая елка будет, каток появился, предприниматели будут на этой площади работать не только в период трех месяцев. У нас будет много летних мероприятий: Масленица и так далее. Кабель не только для одного мероприятия и одних предпринимателей. Я думаю, что он впишется в реконструкцию площади, которая будет в ближайшее время, - сказал вице-мэр.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от БПП Александр Жолобецкий направит в прокуратуру депутатский запрос относительно законности выделения земельного участка под каток на Соборной площади Николаева и подключения его к электричеству за счет городского бюджета.