В субботу в центре Киева собирается автопробег «Одеяло для Генпрокурора»

В Киеве в субботу, 9 декабря, в 11:00 в Парке имени Пушкина во всемирный день борьбы с коррупцией «Автомайдан» совместно с Центром противодействия коррупции организовывают автопробег к дому Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщается в Facebook.

Так, участники автопробега намерены установить перед домом Юрия Луценко так называемый «клановый флаг коррупционеров» – клетчатое одеяло на флагштоке.

Сообщается, что автопробег является событием аполитическим и проводится общественными организациями.

Стоит отметить, что лидером «Автомайдана» является сын экс-министра обороны Анатолия Гриценко – Алексей Гриценко. В свою очередь, «Автомайдан» выступает в поддержку детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которые подвергаются преследованиям со стороны Генеральной прокуратуры, возглавляемой Юрием Луценко.

Ранее сообщалось, что в декабре 2013 года на Майдане Независимости в Киеве организовалась 100-тысячная колонна митингующих для похода к резиденции президента Виктора Януковича в Межигорье.

Напоминаем, что в январе 2014 года участники акции Автомайдана «Повестка для Януковича» намеревались двинуться к резиденции тогдашнего Президента Украины Виктора Януковича, которая находилась в Новых Петровцах, но так называемые «титушки» совместно с милицией заблокировали дорогу.