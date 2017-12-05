В Детройте хотели снести старый стадион, но его не удалось взорвать

Давно простаивавшая без мероприятий аварийная арена «Pontiac Silverdome» в Детройте, бывший «дом» футбольной команды из НФЛ «Detroit Lions», не рухнула после планового кругового подрыва.

Об этом сообщает «Лига.net».

В результате подрыва рухнули только балки, которые удерживали чашу арены, однако само здание устояло. Как полагают взрывотехники, так случилось из-за того, что сдетонировали не все заложенные заряды. Специалисты считают, что в ближайшее время арена может обрушиться сама по себе, а если этого не произойдет, ее снесут спецтехникой. Вместимость арены составляет более 80 тысяч зрителей, стадион был открыт в 1975 году и использовался до 2010 года.

Ранее коммунальщики обрушили стадион в Атланте, который оказался ненужным местным спортивным командам.