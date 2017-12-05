Командующий силами США в Европе три года носит на своем рюкзаке сине-желтую ленту

Командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес уже три года носит сине-желтую ленту на своем рюкзаке.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По его словам, три года назад они направлялись на учения в Яворив и провели несколько часов во Львове.

- Мы вышли на улицу в центре города, и тут к нам неожиданно подошла какая-то пожилая женщина и спросила, кто мы. Со мной был коллега, литовский военный, он помог с переводом. Я ответил, что мы из НАТО, и она, как только услышала это, расплакалась, - рассказал Ходжес.

- Она благодарила нас за помощь, которую НАТО оказывает Украине, говорила, насколько это важно. А потом сняла со своей сумки ленту и отдала ее мне. С тех пор – уже три года – эта лента всегда со мной, - отметил командующий.

Как отмечается, за три года на посту Бен Ходжес был в Украине чуть ли не десяток раз.

Напомним, что ранее Ходжес заявил, что масштабное наступление станет для России «роковой ошибкой».