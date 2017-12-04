Пора объединять усилия

В преддверии принятия бюджета Николаева на будущий, 2018 год, не могу не поделиться с николаевцами своими мыслями по поводу этого, судьбоносного для городской общины события.

Я застал еще те времена, когда в городской казне вовсе не было денег, когда главным критерием его состоятельности была возможность покрыть хотя бы т.н. «защищенные статьи» бюджетных расходов – зарплаты бюджетникам, питание детей в учебных заведениях и оплату коммунальных услуг для учреждений бюджетной сферы. Уже это почиталось за счастье. Прекрасно помню, что двадцать лет назад в бюджете даже на указанные выше минимально необходимые расходы денег не хватало, что в 1997 году долги по зарплатам врачам и учителям составляли до полугода. Деньги взять было неоткуда, мэрии приходилось брать в банках кредиты под сумасшедшие проценты, что загоняло общину в долговую яму. Но иного выхода не было.

Когда Владимир Чайка пришел к власти, долги по зарплате перед бюджетниками уже погасили, но ситуация была не намного лучше. Достаточно сказать, что первоначально бюджет на 2000 год составлял около 100 млн. грн. – примерно 20 млн. долларов по тогдашнему курсу. Для сравнения, городской бюджет-2018 ориентировочно составит свыше 4 млрд. грн., что соответствует почти 150 млн. долларов. Как видим, в долларовом эквиваленте бюджет Николаева вырос в семь с половиной раз, хотя численность населения за это время уменьшилась примерно на 15-20 тыс. человек.

Причин роста бюджетных поступлений местного самоуправления несколько, одна из основных – курс государства на децентрализацию. Представьте, что доход городской казны вырос в 7,5 раз за 17 лет. И это в нынешних условиях – аннексия Крыма, война на Донбассе, экономическая стагнация. А, представьте, если пойдет быстрый экономический рост – тогда поступления в городской бюджет вообще будут расти сумасшедшими темпами!

Да, денег стало намного больше. Тем не менее, как и прежде, ими нужно распоряжаться по-хозяйски, рачительно и экономно. Вот в этом-то и проблема. Если раньше постоянно сказывался острый дефицит денег, то сегодня мы дожили до того, что распорядители бюджетных средств не успевают освоить выделенные объемы финансирования, что деньги города, вместо того, чтобы использоваться на решение насущных проблем, кладутся на депозит, проценты по которому, по сути, съедает инфляция. Многие не сумели распорядиться бюджетными деньгами, чтобы планово, без штурмовщины реализовать городские программы, принятые депутатами.

Степень вины каждого в сложившейся ситуации является конкретной и персональной. В значительной степени, это ответственность мэра города, который должен начинать и заканчивать каждый рабочий день, работая с финансами, с распорядителями средств. Что получили в итоге? Большое количество денег не освоено. Как результат - гонка под занавес бюджетного года, когда средства пытаются успеть освоить любой ценой. Результат – асфальтирование луж, спешное на тяп-ляп мощение улиц плиткой, неряшливое, в спринтерском темпе, латание крыш, которые завтра опять потекут. Из этого ряда и 8 млн. грн. на начало реконструкции ДК «Молодежный» (бывший ДК «Им. 40-летия Октября»), которые нужно успеть освоить за двадцать дней при том условии, что нет даже разрешения на начало работ.

В начале года горсовету было непросто распределить бюджетные средства, это давалось сложно, болезненно. Вспомните, какой напряженной была бюджетная сессия, стрелы критики постоянно летели в адрес депутатов. Но мы свое дело сделали, распределив эти деньги. Мы делали это не «от фонаря», а по согласованию с распорядителями средств, пытаясь понять, кому сколько нужно денег и кто сколько сможет реально освоить в течение года. И теперь мы вправе спросить с тех, кто выделенные средства не освоил, ведь, по сути, он отобрал их у других – у тех, кто нашел бы этим городским деньгам рациональное применение.

Короче, хотели как лучше, а получилось – как всегда: и сам не гам, и другому не дам. Ну, прямо как собака на сене!

Напомню, что в свое время между мной и народным депутатом Украины Артемом Ильюком шла публичная полемика по поводу использования бюджетных средств, у каждого из нас была своя точка зрения. Возможно, в пылу спора мы перегнули палку, наговорили лишнего. Но именно в споре рождается истина, на то он и спор. Ведь не от хорошей жизни мы спорили, не личные вопросы решали. Мы решали, как использовать бюджетные деньги – и государственные, и городские – с наибольшей выгодой для николаевской общины.

Тогда наши мнения разошлись. Но сегодня, прочитав недавние выступления А.Ильюка в местных СМИ, я с удивлением обнаружил, что его позиция по ряду городских проблем, связанных с местным бюджетом и использованием коммунальной недвижимости, полностью совпадает с моей. Налицо не политический пиар, а подход зрелого, прагматичного и рационального политика.

О чем речь? А речь о том, что не нужно нам сегодня огромное количество чиновников городского самоуправления.

Когда мы в 2015 году шли на местные выборы, никто не декларировал, что нужно раздувать штаты, наоборот, все говорили о необходимой оптимизации и, как следствие, сокращении количества штатных единиц городского аппарата управления. А по факту вышло так, что усилиями команды мэра Александра Сенкевича в городе появились двести новых чиновников.

Полностью согласен с народным депутатом А.Ильюком (думаю, и другие николаевские нардепы меня поддержат) в том, что в Николаеве мы можем с куда большей эффективностью использовать здания нынешних районных администраций.

Из чего складывались районные структуры? В советское время это были районные советы, райисполкомы, райкомы партии и райкомы комсомола. И у каждого – свое штатное расписание. В итоге под районные структуры строились просторные здания внушительных размеров. Такова была политика, такие были времена.

Теперь времена изменились – нет ни Компартии, ни комсомола, ни районных советов, ни, соответственно, райисполкомов – только районные администрации города с весьма ограниченными полномочиями.

Законодательство о децентрализации окончательно расставило все на свои места. Денег у местного самоуправления стало намного больше, но это вовсе не означает, что их можно бездумно бросать на ветер, в данном случае – тратить на донельзя раздутую штатную структуру управления и помещения под нее. Мы должны быть рачительными хозяевами, это – веление времени.

Зачем нам за счет городского бюджета содержать столько зданий и чиновников? Это просто абсурдно. Да, если брать украинские города-миллионники, там районы огромные, а районные структуры управления – оправданно велики. Но зачем нам такое нужно? Нам, что, больше не на что тратить бюджетные деньги?

Управлять городом нужно с умом и минимальными затратами. Если поднять стенограммы сессий горсовета, мои публичные выступления, еще 7-8 лет назад я ставил вопрос раздутых штатов и избыточных площадей для чиновников. Но тогда от меня отмахнулись. Сегодня же я, наконец, нашел себе единомышленников.

Смотрите, мы ищем здание под городской Центр предоставления административных услуг – то хотим купить бывший клуб, для этих целей явно не приспособленный, то собираемся построить новое админздание с нуля. Сколько для этого нужно денег? Сегодня говорят 25 миллионов, завтра скажут – пятьдесят. Но, люди добрые, зачем городу эти траты?! Для сравнения, проектная стоимость строительства детского сада в растущем микрорайоне Северный, в котором там остро нуждаются сотни молодых семей, составляет около 80 млн. грн. Содержание же 1050 городских чиновников обходится в 193 млн. грн. в год. Только сейчас и.о. городского головы Татьяна Казакова подняла вопрос, чтобы их численность уменьшить в два раза. Следовательно, не только сократятся на десятки гривен бюджетные расходы на местную бюрократию, но еще и высвободятся площади административных зданий.

Чтобы быть рачительными хозяевами, я предлагаю перевести службы районных администраций в здание мэрии. Тогда здание администрации Центрального района сразу же можно будет перепрофилировать под детсад, который, собственно, здесь и находился до 1997 года. Ингульскую администрацию можно использовать под городской Центр предоставления админуслуг – это куда разумнее, чем строить новое здание, Заводскую – тоже использовать под какие-нибудь нужды. Наконец, её можно просто продать, а на вырученные деньги построить еще один детский сад. Правда, Корабельную администрацию придется оставить на прежнем месте. Во-первых, это отдаленный район города, и по каждому вопросу его жителям ездить в мэрию будет обременительно. Во-вторых, в этом здании квартируют еще и службы Витовской райгосадминистрации – их мы точно не сможем выселить.

Пойдем дальше. Мы знаем, что редакции газет «Южная правда» и «Вечерний Николаев» по просьбе депутатов ужались до оптимальных размеров, освободив в здании мэрии немалые площади. Но рационально ли мы используем эти и другие площади? Почему здесь на льготных условиях находятся, к примеру, редакции частных СМИ, хотя закон для них таких льгот не предусматривает? Им можно предложить другие помещения, освободив еще часть кабинетов здания николаевской мэрии. Помещения, которые мы можем дать журналистам взамен, в городе, поверьте, есть. Например, в ЖЭК-19 на улице Космонавтов. В результате мы сможем сконцентрировать в одном месте – здании на Соборной площади – все ядро управления городом. Разве это плохо?!

Перейдем к проблемам моего родного Водопоя. Здесь, в районе улицы Космонавтов, катастрофически не хватает мест в детских садах – в очереди на детсад стоят около пятисот детей. В то же время пустует бывший детсад №15, который после приватизации завода смазочных систем перешел в частные руки. Мы с бывшим депутатом горсовета, а ныне заместителем городского головы Александром Омельчуком пытаемся его выкупить в коммунальную собственность, чтобы вернуть этот сад детям. Собственники хотят за него немногим более 20 млн. грн. У города этих денег нет. Но зато у нас неожиданно находятся то 8 млн. грн. на ДК «Молодежный», то 40 млн. грн. на недостроенный спортгородок в парке Победы. Я не говорю, что эти объекты не нужны, нет, они, конечно, важны. Но давайте начнем с главного – с детей. Для нас они важнее всех аэропортов, портов и космопортов вместе взятых. Дети – наше будущее, как бы банально это ни звучало, и если мы не повернемся к ним лицом, если лишим нормального детства, завтра все эти спортгородки и дома культуры никому не будут нужны!

Если мы создадим небольшую и эффективную структуру управления городом, если сэкономим на избыточных админзданиях, то уже появятся ресурсы и на строительство детского сада в Северном, и на выкуп и реконструкцию детсада №15, и на открытие еще нескольких детсадов. Острота проблемы детских садов в Николаеве будет снята. Поверьте, горожане за это только скажут нам спасибо.

А ведь и нужно-то немного: заложить в бюджет и целевые программы следующего года решение проблем с детскими садами, сокращение численности чиновников и рациональное использование высвобождаемых помещений. Надеюсь, эту идею поддержит не только и.о. городского головы Т.Казакова и народный депутат А.Ильюк, но и остальные николаевские нардепы, и депутаты городского совета.

P.S. Кстати, об исполняющей обязанности городского головы Татьяне Казаковой пока могу сказать только хорошее: это технократ, далекий от политического популизма, человек, идущий от реалий и мыслящий рациональными категориями. Надеюсь, что и Татьяна Викторовна поддержит мои инициативы. Вариантов может быть много, главное – чтобы вопрос решился по существу. Иначе и дальше будем транжирить бюджет на мегапроекты, не дав детям самого элементарного – достаточного количества мест в детских садах.