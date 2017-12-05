Ни один директор школы не имеет 5 лет стажа на госслужбе, - вице-мэр Николаева о конкурсе на начальника управления образования

Юрий Степанец В постановлении Кабинета министров Украины прописано, что не соответствующие квалификационным требованиям конкурса участники могут быть допущены к экзамену, если настоят на этом.

Об этом сообщил вице-мэр Николаева Юрий Степанец в ходе пресс-конференции в понедельник, 4 декабря.

Напомним, что во время проведения письменного экзамена для шести претенденток на вакантную должность начальника управления образования Николаевского городского совета выяснилось, что ни одна из участниц не отвечает квалификационным требованиям конкурса.

- Возвращаясь к первоисточнику — постановлению Кабмина, которое определяет порядок проведения конкурса, там указано, если не соответствует претенденту я, как глава комиссии, могу отказать конкурсанту в участии в конкурсе, но также в постановлении прописано, если конкурсанты настаивают на участии в конкурсе, то решением конкурсной комиссии мы можем их допустить», — рассказал Степанец.

Также вице-мэр отметил, что в Николаеве ни один директор школы не имеет 5 лет стажа на государственной службе.