В Николаеве отменяют торги по питанию детей: одесская фирма заподозрила КОП и гороно в «сговоре»

Тендерный комитет Управления образования Николаевского городского совета не допустил до аукциона по закупке питания детей в учебных учреждениях трех участников из четырех, в результате чего торги должны быть отменены. Одесская фирма, допущенная до торгов, заподозрила КОП и гороно в сговоре и требует допустить КП по питанию детей к аукциону.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на платформе публичных закупок «Prozzoro».

Из опубликованной информации следует, что КОП не был допущен до торгов по причине того, что не был предоставлен полный пакет документов, которые были указаны в тендерной документации. В частности, КП не предоставило полный перечень ксерокопий медицинских книжек персонала предприятия.

Помимо КОПа были отклонены предложения еще двух фирм: ООО «Корт-сервис»(г.Николаев), директор - Александр Рягин, конечный бенефициар - Сергей Булкин и ООО «Понтем.уа»(г.Киев), директор - Янушкайтис Аудрюс, конечными бенефициарами которой являются литовская фирма «Балтийос паслаугу групе» и гражданин Литовской Республики Ирмантас Норкус. Однако их предложения были отменены в связи с несоответствием поданных документов требованиям тендерной документации.

В результате рассмотрения поданых документов, тендерный комитет Управления образования до аукциона допустил только одну - ООО «ПРОД-ЮГ», которая зарегистрирована в Одессе. В связи с этим, есть вероятность того, что торги по закупки питания в школах и детсадах Николаева будут отменены, так как согласно закону «О публичных закупках», в случае, если до аукциона допускается только один участник, то торги объявляются снова.

На данный момент времени, торги находятся в статусе: «Переквалификация (период обжалования)», так как единственная фирма, которая была допущена до торгов подала «требование об устранении нарушения». В обосновании требования фирма высказывает предположение, что Управление образование Николаевского городского совета вступило в сговор с КОПом и отклонило его тендерное предложение, чтобы отменить торги.

«Заказчик закупок Управление образования Николаевского городского совета вместе с Участником «КОП по организации питания в учебных заведениях» в г. Николаев (далее КОП) умышленными согласованными действиями нарушили ст.5 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (согласованные действия, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на рынке, является антиконкурентными согласованными действиями, согласно Закону Украины «О защите экономической конкуренции». Согласованными действиями является заключение соглашений в любой форме, а также любое другое согласованное конкурентое поведение. Лица, которые оказывают или намерены оказывать согласованные действия, являются участниками согласованных действий), а именно сорвали своевременное проведение тендера на закупку услуг по питанию детей в детских учебных заведениях Николаева, тем самым ставя под удар главное - здоровье детей. В дальнейшем это может привести к росту социальной напряженности в городе Николаеве и последующим неконтролируемым событиям. Требуем пересмотреть результаты рассмотрения тендерной документации предложения КОПа, и квалифицировать и допустить предприятие к участию в процедуре закупки в установленный законодательством Украины срок. Иначе мы будем вынуждены обратиться в Антимонопольный комитет Украины и в суд, с целью принуждения к надлежащему исполнению Заказчиком законодательства Украины», - говорится в требовании «ПРОД-ЮГ».

Как пояснил в комментарии «Преступности.НЕТ» директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов, информация о том, что КП не допущено до торгов пока еще на предприятие не поступила.

- Нам официального уведомления не поступило (о том, что КОП не допущен к аукциону, - ПН). К сожалению, мы подали копии санитарных книжек не всех сотрудников. Там слишком большой объем был и мы посчитали, что того количества будет достаточно. Сейчас мы преподадим документы на торги и исправим все эти ошибки. На момент когда открылись все предложения, мы ничего исправить уже не могли и Управление приняло вот такое решение, - пояснил Новоторов.

Стоит отметить, что в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Давид Макарьян затрагивал тему того, как обстоят дела с закупкой услуги по питанию детей.

- Там сейчас, вообще, везде коллапс, чтоб Вы понимали. На сегодняшний день, то, что я знаю, по питанию наших деток в школах с первого по четвертый класс и в садиках - в КОПе работает 300 человек. Это государственное предприятие. Коммунальное. Городское коммунальное предприятие - 300 человек работников, местных николаевцев, которые следят за питанием. За последние годы там ситуация намного улучшилась, по сравнению с тем, что там было четыре года назад, пять, когда там были жалобы. Но на сегодняшний день, в тендере участвует одесская компания, которая просто заберет на себя поставку, это то, что я знаю со слов Евгения Валерьевича (вице-мэр Николаева Шевченко, - ПН) на совещании, он говорит: «Вот есть одесская компания, которая зайдет и придется КОП, вообще, распустить и не будет коммунального предприятия николаевского». Я говорю: «Как такое может быть?», а он: «Ну, вот одесситы участвуют в тендере, они будут выигрывать». То ли они выиграли, то ли они подались, я там точно не вникал в эту ситуацию. Нет какого-то контроля, но Женя обещает разобраться (Шевченко, - ПН), - сказал в эфире Макарьян.

В свою очередь, заместитель городского головы Николаева Евгений Шевченко рассказал о том, что есть опасения по поводу того, как пройдет тендерная процедура.

- Мы объявили тендер и в тендере было много участников. У некоторых документы были не в порядке, у других все было хорошо. Одна из фирм, которая заявилась, если я не ошибаюсь, была создана 15 марта этого года и у нее нет ни опыта работы. ничего. По этой причине есть опасения. Но там документы проверяет тендерный комитет Управления образования. Самое главное, чтобы все было в рамках действующего законодательства. Учитывая то, что это касается питания детей, мы должны понимать, что это качественная фирма с историей работы, со штатом и так далее, - заявил Шевченко.

Ранее сообщалось, что депутаты недовольны работой КП по организации питания в школах, которое вообще не работает через ProZorro.