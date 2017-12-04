«Генеральный прокурор сознательно вводит общество в заблуждение», - в НАБУ ответили Луценко

Заявления Генерального прокурора Украины о якобы незаконности работы отдельных подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины не соответствуют действительности, а иногда и противоречат здравому смыслу.

Об этом заявило НАБУ на своем официальном сайте.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины. Генпрокурор Луценко заявил, что кандидаты в разведку НАБУ должны проходить открытый конкурс.

«Поскольку господин Луценко, судя по его заявлениям, не в полной мере знаком с базовыми правовыми принципами проведения оперативно-розыскных действий, информируем, что в оперативно-розыскной деятельности НАБУ руководствуется требованиями Закона… для выполнения задач в рамках ОРД могут привлекаться гласные и негласные штатные и внештатные сотрудники».

«Отбор штатных сотрудников для выполнения ОРД, так же как и в других подразделениях Национального бюро, осуществляется на конкурсной основе, но с учетом требований Закона «О государственной тайне». Базовой основой оперативно-розыскной деятельности является безусловная негласность мероприятий. Достижение их результатов требует обеспечения неразглашения информации о формах и методах их организации и осуществления, а также личных данных сотрудников… Эти сотрудники могут иметь доступ к информации, составляющей государственную тайну, так же, как и сотрудники подразделений ОРД других правоохранительных органов».

«Разглашение личных данных сотрудников и содержания оперативно-розыскных мероприятий не просто вредит негласной деятельности, но и представляет угрозу жизни и здоровью правоохранителей и их близких. Таким образом, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием. НАБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этим действиям была оказана адекватная правовая оценка».