Николаевская полиция рассказала об овчарке Холли, которая помогает находить контрабандное оружие

В Николаев из зоны АТО вернулись младший инспектор-кинолог Александр Воробьев и овчарка Холли.

Об этом сообщает в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Служебной полицейской овчарке Холли еще нет и двух лет. Полное имя собаки – Холли Феличия (Святая Фелиция), «девочка» родилась и воспитывалась в кинологическом центре ГУНП в Николаевской области, имеет активный и веселый, но очень ответственный характер. С 15 сентября до 24 ноября Холли, как коротко называют любимицу кинологи, несла службу на Покровском блокпосту Донецкой области и выполняла работы по поиску взрывных устройств, огнестрельного оружия, наркотических веществ, участвовала в раскрытии преступлений».

«Под профессиональным наставничеством младшего инспектора-кинолога, сержанта полиции Александра Воробьева Холли помогла помешать попаданию на территорию Украины, свободную от боевых действий, следующего оружия: патроны калибра 5,45 мм – 4683 штуки, патроны калибра 7,62 мм – 10 штук, охотничье ружье, два штык-ножа, один патрон калибра 12,7 мм, одна граната, один ВОГ-17М (подствольный гранатомет)», - сообщили в полиции.

Профессиональная команда инспектора-кинолога и служебной собаки проверила 1780 автобусов, 370 грузовых автомобилей, 2440 легковых автомобилей и 2016 единиц ручной клади.

Напомним, что ранее в полиции рассказали, как николаевские псы Дик и Анзор препятствуют вывозу оружия из зоны АТО.