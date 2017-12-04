Жительнице Николаева и ее дочери, впавшим после ДТП в кому, требуются доноры крови

В Николаеве получившим тяжелые травмы в ДТП Владиславе Новиковой и ее маленькой дочери Ане требуются доноры крови.

Об этом сообщает жительница Николаева Мила Юрченко на своей странице в «Facebook».

«Нужны 10 доноров для пополнения базы крови, которая была использована для Влады, и 3 донора для Анечки. Желающих сдать кровь просят обратиться по адресу переулок Радио, 2 (станция переливания крови) с 8:00-10:00 с обязательной пометкой: для Новиковой Владиславы Александровны, 1985 г.р., Больница скорой медицинской помощи, реанимационное отделение. Желательно воспользоваться данными сайта «Донор».

«На сегодняшний день состояние Влады остается без изменений критически тяжелым и она находится в коме! Ее дочь Аня тоже находится в коме 2 степени. Хотя изменений в состоянии Владиславы пока нет, но то, что состояние не ухудшилось, уже дает надежду! Врачи делают все возможное, но к большому сожалению, не все зависит от них! Впереди еще не одна операция, кроме ушиба головного мозга, нужны сложные операции с вживлением металла в правую ногу (которая имеет множественные переломы), но в таком состоянии нельзя делать оперативное вмешательство», - сообщает Юрченко.

Она отмечает, что больница взяла на себя расходы на лекарства, но сбор средств продолжается на счет матери Владиславы. Напомним, что информация о сборе средств публиковалась по этой ссылке.