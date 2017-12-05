В «Николаевводоканале» показали, как отремонтировали здание для удобства сотрудников

На Государственном коммунальном предприятии «Николаевводоканал» завершили ремонт здания ремонтно-механических мастерских.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКП.

В бытовых помещениях, которые не ремонтировались более 20 лет, для водителей транспортного цеха сделали ремонт и заменили мебель. Также провели капитальный ремонт кровли, которая постоянно протекала и установили новые металлические шкафы для хранения личных вещей сотрудников.

«Администрация предприятия пытается улучшать условия труда своих коллег, ведь им приходится работать в очень сложных условиях. Поэтому им очень важно иметь оборудованное помещение для отдыха и хранения личных вещей, - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 17 декабря «Николаевводоканал» понизит тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению.