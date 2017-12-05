«Николаевоблтеплоэнерго» хочет передать неиспользуемые помещения на баланс города

Николай Логвинов В «Николаевоблтеплоэнерго» обратились к исполняющей обязанности мэра - секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой с просьбой принять неиспользуемые ими помещения на баланс города.

Об это сообщили в пресс-службе предприятия.

«Речь идет об объектах, которые были ранее переданы в аренду от управления коммунального имущества Николаевского городского совета на основании договора аренды целостных имущественных теплоэнергетических комплексов, являющихся собственностью территориальной громады Николаева (часть здания котельной на проспекте Героев Украины, 21)», - говорится в сообщении ОКП.

Также в собственность города хотят передать объекты областной формы собственности, расположенные в Николаеве, в селе Надбугское и городе Очакове. Они станут собственностью территориальной громады, после окончания процесса приема-передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города.

«ОКП просит исполняющую обязанности мэра - секретаря Николаевского городского совета рассмотреть возможность принятия данных объектов к управлению коммунальной собственности горсовета города Николаева после завершения процесса принятия «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность территориальной общины Николаева», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что соответствующее письмо директор ОКП Николай Логвинов уже направил на имя Казаковой.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» в ходе инвентаризации выявило два дома для отдыха в Очакове, которые не стояли на балансе КП.