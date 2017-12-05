ВМС Украины хотят построить ракетные катера «Лань» - заказ может достаться и Николаевскому судостроительному заводу

Отечественные Военно-морские силы намерены в 2019 году ввести в состав флота первый серийный ракетный катер проекта 58260 «Лань».

Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко во время Международной конференции по морской безопасности в Киеве, сообщает «Украинский милитарный портал».

Также командующий сообщил о готовности эскизного проекта катера. Ракетные катера проекта «Лань» планируют сделать основой ударного потенциала концепции «Москитных сил», принятой отечественными ВМС для развития на ближайшие годы. Ожидается построение не менее трех корпусов. Катера планируют вооружить украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», которые сейчас разрабатываются, и иностранными системами вооружения.

В 2016 году командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал, что «Лань» будет строиться на киевском судостроительном предприятии «Кузница на Рыбальском» (им владеет президент Украины Петр Порошенко). Или если позволят мощности – то еще и на «Николаевском судостроительном заводе» (бывший «Судостроительный завод им. 61 коммунара»).

Напомним, что ранее для украинских ВМС построили новый катер «Гюрза».