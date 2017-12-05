В Николаеве вновь митинговали бывшие силовики, требуя перерасчета пенсий

Во вторник, 5 декабря, возле Николаевской областной государственной администрации митинговали пенсионеры-силовики, которые требуют перерасчета пенсий бывшим сотрудникам МВД, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Участие в митинге приняло около 300 человек. Некоторые их них держали плакаты, в частности с надписью: «ВР и КМУ, требования наши известны, методы просты: не умеешь – научим, не хочешь – заставим».

С митингующими встретились первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь и первый заместитель главы областного совета Иван Кухта. Они заверили, что со своей стороны сделают все возможное в защиту их законных прав.

Кроме того, один из участников митинга Андрей Шевченко заявил, что они также пообещали в экстренном порядке связаться с народными депутатами Украины от Николаевщины, чтобв те «поддержали позицию пенсионеров-силовиков путем голосования в сессионном зале».

Напоминаем, что 22 ноября возле Николаевской областной государственной администрации прошел митинг пенсионеров МВД, которые требовали перерасчета пенсий.