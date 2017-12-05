Слуги народа. ТОП-10 депутатов николаевского горсовета

Как-то раз с друзьями-журналистами у нас завязался ожесточенный спор о том, кто из депутатов Николаевского горсовета является лидером общественного мнения, кто наиболее эффективен в работе и пользуется наибольшей популярностью среди избирателей. В итоге было решено провести что-то вроде мозгового штурма, а заодно опросить горожан – обычных николаевцев, по большей части далеких от перипетий городской политической и депутатской жизни. В результате был сформирован топ-10 николаевских депутатов по таким критериям, как публичная активность, узнаваемость, влиятельность и эффективность работы.

Политическую составляющую – кто в какую фракцию входит, а также посещаемость сессий, постоянных комиссий и рабочих групп – мы, по большому счету, оставили за скобками: большинству горожан неведомо, насколько исправно их избранники ходят на работу в городской совет. Тем более что в отличие от Верховной Рады, это не профессиональная, высокооплачиваемая за счет налогоплательщиков работа, а лишь общественная нагрузка. И бывает так, что депутат нечасто появляется в здании мэрии, мало треплет языком на заседаниях, но зато активно работает на округе, подготовил большое количество разумных депутатских запросов и обращений, которые были проработаны и дали вполне конкретный и осязаемый для избирателей результат.

Сделаем еще одно «лирическое» отступление: мы не можем пройти такого резонансного события, как досрочное прекращение полномочий городского головы. Как быть с этим?

Думается, что со стороны депутатского корпуса отставка мэра – мужественный поступок вне зависимости от истинных мотивов их решения. Попытаемся обосновать свое неожиданное, а может и неприемлемое для многих мнение.

Александру Сенкевичу после вступления в должность были присущи кадровые, управленческие и прочие компромиссы, в просторечии именуемые «договорняками». Не секрет, что депутаты и поодиночке, и целыми фракциями активно участвовали в таких договорняках. Городского короля делала депутатская свита, и ей, с меркантильной точки зрения, было невыгодно менять своего, в общем-то покладистого, хотя и не без завышенного самомнения и амбиций сюзерена. Еще бы, ведь с ним у них установились взаимовыгодные отношения по принципу «ты – мне, а я – тебе». Теперь же, после отставки А.Сенкевича для депутатов все стало по-другому, сложно и непонятно. Вдобавок они заложили бомбу под собственное депутатское благополучие – после фатального голосования 5 октября сразу несколько нардепов подали законопроекты о роспуске горсовета вслед за импичментом мэра.

Что это было для горсовета – политические игрища, давление извне (губернатор нервно курит в сторонке, хотя он у нас и некурящий) или же действительно открытое недовольство работой городского головы, не дававшего депутатам возможности оправдать ожидания своих избирателей, – можно только догадываться. Возможно, что всё это, вместе взятое, сложилось в единый пазл. Но факт остается фактом: городские избранники пошли на решительный шаг, наступив на горло собственной песне.

Добавим, что и. о. городского головы-секретаря горсовета Татьяну Казакову мы вывели за скобки рейтинга, ведь, как-никак, сегодня она, де факто, является не столько депутатом, сколько мэром Николаева, пусть и не всенародно избранным. Так получилось.

И да, депутаты – слуги народа по определению, хотя сейчас в это выражение вкладывается вагон и маленькая тележка ядовитого сарказма, особенно после выхода в свет одноименного комедийного телесериала с Владимиром Зеленским. А чтобы не было необоснованных обид, заранее согласимся с тем, что наш рейтинг не претендует на истину в последней инстанции.

Тем не менее, попытаемся ответить на вопрос: кто лучше всех отработал последние два года? Кто чего стоит?

Лидер десятки – Юрий Гранатуров. По нашему мнению, он подходит по всем критериям, а его узнаваемость вообще зашкаливает. Кто может быть в городе более узнаваемым, чем его в недавнем прошлом мэр, а до этого – и глава администрации второго по величине района города, и первый вице-мэр, и просто вице-мэр, и многолетний директор школы, и, наконец, депутат горсовета пяти созывов.

Не всегда «пересічний виборець» до него может достучаться, не все вопросы Ю.Гранатуров может решить. И все же, к мнению избирателей он охотно прислушивается, их нужды и настроения знает, вопросы – мастерки решает, результативность его работы весьма высока. А уж сколько раз его выбирали в горсовет на примерно одном и том же по дислокации избирательном округе (беда в том, что округа у нас перенарезаются чуть ли не под каждые выборы, а на последних он вообще прошел в горсовет не по конкретному округу, а как лидер избирательного списка «Нашего края») – это вообще ярчайшее свидетельство его популярности. И эффективной работы – тоже, ведь депутат, который только и делает, что красиво рассуждает о городских проблемах, избирателям быстро надоест, и они его ни за что больше не выберут.

Сам Юрий Исаевич как-то раз высказался в том плане, что выборы – это тест для депутата на профессиональную пригодность. И то, что этот тест он с успехом прошел многократно, неоспоримо.

Второе место, как ни парадоксально, у Олега Крисенко. Возможно, это не только результат эффективной работы на округе, где его знают все от мала до велика, но еще и отголоски харизматической популярности его покойного отца, ветерана турбиностроения, почетного гражданина г. Николаева Виктора Крисенко, уроженца Широкой Балки, практически всю свою сознательную жизнь посвятившего этому сложному с точки зрения социальных, инфраструктурных и других проблем микрорайону. И если бы шорокобалковская школа №14 со 120-летней историей уже не носила имени Героя Советского Союза Геннадия Пшеницына, ей бы, вполне возможно, присвоили имя В.Крисенко.

Олег Крисенко – достойный наследник своего отца, последовательно решающий проблемы микрорайона преимущественно частной застройки – от наружного освещения и ремонтов дорог до борьбы с подтоплением. Это, положа руку на сердце, у него получается.

Третье место – у Анатолия Дюмина, тоже, кстати, почетного гражданина г. Николаева, которого тоже хорошо знают, причем не только в границах его водопойского округа, но и по всему огромному микрорайону, где частная застройка перемежается с кварталами многоэтажек. Сказывается и водопойское происхождение (здесь он — свой среди своих), и место проживания рядом с избирателями и, безусловно, эффективное отстаивание их интересов. Как и предыдущие два фигуранта, он депутат нескольких созывов, обладающий большим влиянием на мэрию и обширными связями среди городской элиты, вдобавок серьезное внимание уделяющий благотворительности, удачно сочетающий предпринимательскую деятельность с поддержкой ряда некоммерческих проектов. Он взял под свой патронат и соседний округ после того, как избранный там Александр Омельчук сложил полномочия в связи с назначением заместителем мэра. Оба помогают друг другу, свидетельством чего должна стать предстоящая энергомодернизация водопойской школы №42.

Лидеры всегда раздражают – и конкурентов, и патологических завистников. Каждому из представителей первой тройки недоброжелатели пытаются сформировать негативный имидж. О.Гранатурову приписывают коррупцию, О.Крисенко – политическую близорукость и даже связь с «космическим разумом» (!), А.Дюмину – незаконную бизнес-деятельность. На обвинения в свой адрес и навешиваемые ярлыки все трое смотрят философски. Тут уместно вспомнить любимое Людмилой Гурченко изречение великого Конфуция: «Если вам плюют в спину, значит, вы идете впереди».

Четвертое место – Олег Солтис. Несмотря на его скандальную репутацию (иной раз закрадывается впечатление, что он сознательно сам себе её создает, действуя по принципу «все, что о тебе напишут в СМИ – пиар, за исключением некролога»: один мордобой с оператором центрального украинского телеканала чего стоит!), на своем округе он является любимцем публики, особенно активных пенсионеров. Поддержка малоимущих, пайки, ремонт крыш и подъездов, проездов и тротуаров, детские площадки – все это в активе у Солтиса. Впрочем, как и у представителей первой тройки.

Пятое и шестое место делят братья Сергей и Вячеслав Карцевы. О них в шутку говорят «сестры Карцевы», а, если серьезно, когда-то в газете их назвали «братским тандемом». И это действительно так: по жизни они всегда идут вместе, состоят в одной фракции, даже избирательные округа у них оказались по соседству. Для депутатов, случайно попавших в горсовет, такие округа стали бы могилой, поставив жирный крест на их политической карьере – один микрорайон Ялты чего стоит! Но не для Карцевых. Те работают системно: делают наружное освещение, решают вопросы с ливневой и хозфекальной канализацией, закатывают в асфальт дороги, никогда прежде его не видевшие, открывают опорные пункты полиции, мини-стадионы, дело дошло уже и до строительства в Ялтах небольшого храма. Не зря благодарности в адрес Карцевых озвучиваются на каждой сессии горсовета. Должно быть, часть успеха кроется в том, что В.Карцев был главой администрации Заводского района и имел ресурсы для решения проблем избирателей. Но разве это плохо?!

Седьмое место – Сергей Исаков, о влиятельности которого свидетельствует хотя бы тот факт, что он стал человеком, с подачи которого был снят с должности А.Сенкевич, после того, как С.Исаков полностью разуверился в нем и перестал быть членом его команды. Чтобы о нем ни говорили, но и с эффективностью, и с узнаваемостью у С.Исакова все в порядке, а в квартале, где он живет, его популярность такова, что хоть церковь свою создавай – будут и адепты, и ученики. С.Исаков действительно умеет слушать и слышать людей, решать их проблемы. Хотя о нем говорят и другое: заносчив, высокомерен, категоричен.

Впрочем, а о ком из депутатов такого не говорят? Наверное, только о единицах. Публичный человек – не слиток золота, он не может безоговорочно всем нравиться.

Восьмое место – Лариса Веселовская. Этот депутат в целом по городу не так известен, как предыдущие. Однако это не отвергает того факта, что она популярна на собственном избирательном округе и по-своему результативна в депутатской деятельности. Один из ее больших плюсов – неравнодушие и женская пассионарность. Если интересы избирателей отстаивает Л.Веселовская, чиновнику проще сделать то, чего от него требуют, нежели объяснять, почему он не может это сделать. Яркий пример – история с попыткой разместить новое городское кладбище под носом у избирателей Л.Веселовской, чуть ли не под заборами их домов и по соседству с Октябрьским водохранилищем, которое, хотя уже десять лет как осушено, но рано или поздно будет реконструировано и восстановлено. Высокий уровень грунтовых вод и кладбище – понятие несовместимые. Депутат добилась своего, от глупой идеи отказались.

Судя по всему, депутатская активность стала причиной разбойного нападения на Л.Веселовскую, которое так и не раскрыли. Добавим, что та самая школа №14, о которой десятилетиями заботился ныне покойный депутат горсовета В.Крисенко, теперь находится именно на её округе.

Девятое место – Елена Киселева. Депутат не менее гиперактивный (в лучшем, разумеется, смысле слова), нежели Л.Веселовская, но, в отличие от неё, еще и задающая направление ходу чуть ли не каждой сессии горсовета. Полемические таланты, едкие и меткие афоризмы, отличное знание предмета разговора делают её человеком с одной стороны ярким, а с другой – опасным для оппонентов. Ее избирательный округ тоже не сахар – сплошь частная застройка Дальней Слободки и Ракетного Урочища. Но она справляется и даже, как говорят, сумела выбить денег на решение проблем округа больше, чем большинство других депутатов.

И, наконец, десятое место – Сергей Жайворонок, фанат николаевского спорта вообще и футбола в особенности. Человек он сдержанный, малопубличный, но зато надежный, умеющий работать с избирателями. Правда, в прошлом его не обошли скандалы – и попытка «бабьего бунта» в ДЮСШ №3, которой он руководит, и судебное преследование по обвинению в получении взятки. Однако он свои проблемы умело решил – точно так, как умело решает проблемы своих избирателей. Стоит ли говорить о том, что его округ, это тоже в основном частный сектор – район инфекционной больницы, Садков и улицы Космонавтов.

Такова, на наш взгляд, десятка лучших николаевских депутатов. Осталось обратить внимание на некоторое сходство между ними. В основном это люди состоявшиеся, яркие и публичные, а подчас даже скандальные, но при этом не лишенные определенной харизмы и умеющие стоять на своем. В большинстве случаев их округа – частный сектор. Примечателен и тот факт, что почти все они уже имеют опыт депутатской деятельности. Среди лидеров депутатского рейтинга горсовета сложно выделить кого-то из молодых депутатов, которые набирались опыта, иногда занимались собственным трудоустройством в городских структурах и решением иных проблем, порой весьма далеких от насущных вопросов их округов.

Возможно, кто-то удивится, что в нашей десятке отсутствует Игорь Дятлов. Что ж, этому есть объяснение. Во-первых, сложно судить о его работе на округе, поскольку он прошел в горсовет как лидер списка «Оппозиционого блока», и своего округа у него попросту нет. Да, нет конкретного округа и у Ю.Гранатурова, но, в отличие от И.Дятлова, он обладает огромным опытом деятельности в местном самоуправлении Николаева, он узнаваем как экс-мэр (о том, что И.Дятлов был главой облсовета, многие николаевцы уже не помнят: попроси их назвать пять последних мэров Николаева – большинство назовет, хоть и не без ошибок, зато пятерку председателей облсовета назовут даже не все искушенные местные политики – такой вот парадокс!), он намного чаще бывает на сессиях. В итоге сегодня он намного более заметен для горожан, хотя особой «джинсой» в СМИ похвастаться не может, наверняка, по причине отсутствия ресурсов.

Что еще можно сказать о нашей десятке? Если присмотреться внимательно, главную роль в их депутатской деятельности играет не политика – большинство горожан смутно представляет, кто из них к какой фракции относится, а личностные деловые качества. В наше время всеобщего неверия и нигилизма, авторитет завоевали те депутаты, которых знают как людей дела, точнее, конкретных дел – на округе и в целом по городу. Именно это, а не политическая составляющая является основой узнаваемости и доверия.

Еще один фактор – тесная связь депутатов со школами, детскими садами. Если педколлективы и родительская общественность хорошо знакомы с конкретной деятельностью депутата на округе, как правило, они позитивно к нему относятся.

Напоследок еще раз подчеркнем, что с нашей стороны было бы глупо претендовать на абсолютную истину, в чем-то мы можем и ошибаться. Но очевидно, что мы обозначили реальных лидеров общественного мнения в горсовете, и их коллегам в нынешнем созыве есть на кого равняться.

Лауреат государственной

премии в области науки и техники

журналист Валерий Степанов