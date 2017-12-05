Луценко заявил, что до Нового года «умолкнут ватные СМИ»

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что до конца текущего года в Украине перестанут вещать и выходить некоторые СМИ с пророссийской риторикой.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о медиахолдинге UNH, который принадлежал беглому олигарху Курченко, сообщает «Украинская правда».

- Дело об организованной преступной группировке Сергея Курченко движется, мы не только предъявили ему подозрение, но и наложили арест на много имущества... Состоялась спецконфискация Одесского нефтеперерабатывающего завода, который Курченко хотел с помощью Саакашвили после прихода к власти вернуть назад, – сказал генпрокурор.

- Также мы спецконфисковали все, что связано с футбольным клубом «Металлист», о возвращении которого тоже хотел договориться Курченко, – добавил Луценко.

- И мы действительно движемся в том же направлении с медиахолдингом. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать о том, когда вступит в силу соответствующее решение, но надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать определенные «ватные» (СМИ) и читать определенные пророссийские «ватные» издания, – заявил он.

Напомним, что ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с соратником режима Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве, и демонстрирует аудиозаписи в доказательство этого.