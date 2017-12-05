И.о. министра здравоохранения предлагает бесплатно выдавать лекарства от депрессии

Министерство здравоохранения предлагает включить лекарства от депрессии в программу «Доступные лекарства».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Так, Супрун отмечает, что около 30% людей в Украине страдают психическими расстройствами на протяжении жизни.

«До 2030 года депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в странах с низким доходом и второй - со средним. Эта болезнь на серьезных стадиях лечится лишь с сопровождением специалиста и медицинскими препаратами», – пишет глава ведомства.

По словам Уляны Супрун, люди смогут получить лекарства от депрессии бесплатно или с небольшой доплатой, после того, как их пропишет специалист.

«В этом году мы разработали Концепцию развития психического здравоохранения в Украине до 2030 года. Мы впервые разработали программу для создания целостной, эффективной системы психического здравоохранения, которое будет работать в едином межведомственном пространстве. В частности будем внедрять современные методы диагностики и вводить протоколы предоставления помощи для лечения психических расстройств», – заявила Супрун.

Напоминаем, что с 1 января 2018 года учреждения здравоохранения обязаны отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.