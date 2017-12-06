В Украину запретили ввозить 20 книг из РФ: среди них сказка про Илью Муромца и Соловья-разбойника

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Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввозить в Украину 20 книг, изданных в России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди запрещенных книг оказались «Большая энциклопедия школьника», книги «Я пишу правильно», «Химия», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Богатырские русские сказки», а также ряд изданий на историческую тематику.

Ввоз книг запретили «на основании отрицательного заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции, отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины». 

Напомним, что ранее почти 40 российским артистам запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма.

Вадим Богданов

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русскийобщество