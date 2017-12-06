Лучшая теннисистка Украины снялась в откровенной фотосессии

Первая ракетка Украины, одна из лучших теннисисток мира Элина Свитолина снялась в фотосессии для декабрьского номера мужского журнала «XXL».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В комментарии таблоиду спортсменка призналась, что во время съемки чувствовала себя расслаблено. Свитолиной фотосессия понравилась настолько, что теперь она не сможет отказать другим глянцам.

- Доводилось ли раньше сниматься в эротических фотосессиях? Нет, у меня это впервые. Команда оказалась очень профессиональной, это придало мне уверенности в себе, я чувствовала себя расслабленно. Я очень рада, что мы со съемочной командой проделали эту фантастическую работу. И если меня спросят, соглашусь ли еще сниматься для журналов, с уверенностью отвечу «да», – рассказала теннисистка.

Напомним, ранее сообщалось, что мисс Вселенной второй раз в истории конкурса стала девушка из Южной Африки.