Антикоррупционное бюро опровергло ряд заявлений Генпрокурора Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало опровержение ряда заявлений Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которые тот сделал в отношении новосозданного органа.

Опровержение сотрудники НАБУ написали на своей странице в Facebook.

«Сегодня во время брифинга и впоследствии с парламентской трибуны Генеральный прокурор озвучил ряд заявлений, которые содержат ложную информацию о НАБУ. Чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции публикуем опровержение», - написали в НАБУ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. В частности, прокомментировал заявление Сытника в эфире ТСН, в котором было о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сотрудничало с представителями Федерального бюро расследований США о коррупции в Миграционной службеУкраины и незаконной добычи янтаря.

Напомним, что ранее СБУ задержала агента НАБУ за провокацию подкупа – он пытался дать взятку замглавы миграционной службы. Затем НАБУ рассказало о сорванной спецоперации – ведомство утверждает, что его сотрудникам помешали разоблачить ОПГ, действующую в Государственной миграционной службе Украины.