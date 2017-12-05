Новые катера для украинских ВМС получили имена «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь»

В Одессе 5 декабря, накануне Дня Вооруженных Сил Украины, состоялась церемония присвоения названий четырем построенным для Военно-Морских Сил Украины малым бронированным артиллерийским катерам.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС.

Учитывая ходатайство территориальных общин, катера проекта 58155 получили именные названия – «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь».

- Государственные испытания катеров вышли на завершающий этап и уже в ближайшее время они пополнят боевой состав отечественного флота, - сказал командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

Стоит отметить, что уже в ближайшее время в боевом составе ВМС Украины будет 6 малых бронированных артиллерийских катеров. На трех построенных боевых единицах командирами является лейтенанты – выпускники Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия».

Сейчас в Черном море проводятся тактические учения малых бронированных артиллерийских катеров, за которыми, находясь на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» наблюдает командующий ВМС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС Украины хотят построить ракетные катера «Лань» - заказ может достаться и Николаевскому судостроительному заводу.