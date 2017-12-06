Под утро в Киеве произошла попытка штурма палаточного городка Саакашвили

В среду, 6 декабря, возле Мариинского парка была предпринята попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Около 6 утра правоохранители провели попытку штурма палаток в Мариинском парке. Среди соратников Саакашвили есть пострадавшие. Протестующие укрепляют баррикады и сносят шины в палаточный городок», - сообщило издание.

Нардеп Семен Семенченко раздавал инструкции по самообороне палаточного городка.

Как отмечает издание, во время штурма сам Саакашвили находился в гостинице «Киев» под охраной.

Напомним, что во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали Саакашвили и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митингуют под зданием Верховной Рады.