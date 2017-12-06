Глава облсовета Москаленко поздравила николаевских волонтеров

По случаю международного дня волонтера в Николаевском областном совете по инициативе председателя Николаевского областного совета Виктории Москаленко состоялась встреча с волонтерскими группами Николаевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

«Людей, которые, не жалея собственного времени, систематически совершают добрые дела: помогают военным и вынужденно-перемещенным лицам, пожилым людям, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; решают экологические и природоохранные вопросы, оказывают правовую, юридическую помощь награждали знаками отличия Николаевского областного совета «за заслуги перед Николаевщиной» и почетными грамотами и благодарностями Николаевского областного совета», - говорится в сообщении.

В свою очередь не остались «в долгу» и гости праздника. В память о памятной встрече волонтеры Николаевщины вручили председателю Николаевского областного совета Виктории Москаленко свои подарки.

Тепло собственных сердец и таланты волонтерам Николаевщины подарили группа «Вольные казаки» Николаевской областной филармонии и ведущий вечера Сергей Гололобов.