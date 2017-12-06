Из обещанных Порошенко «больше миллиарда» на ремонт дорог Николаевщина в 2017-м году получила меньше 700 миллионов

Сергей Ткаченко Общий объем финансирования в 2017-м году на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты, эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования в Николаевской области составил 684,7 миллионов гривен.

Об этом в ходе заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в среду, 6 декабря, сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, из Государственного бюджета выделили всего 400 миллионов 450 тысяч гривен, из них на:

- проектные работы 8 миллионов 374 тысячи гривен;

- текущий ремонт дороги Н-11 «Николаев-Днепропетровск» 269 миллионов 200 тысяч гривен (кредитные – 101,9 миллион гривен);

- эксплуатационное содержание всех дорог в области – 122 миллиона гривен.

Из местных бюджетов выделили 284 миллиона 171 тысячу гривен, из них:

- поступления от так называемого «таможенного эксперимента» 204 миллиона 379 тысяч гривен;

- из областного бюджета – 56 миллионов 453 тысячи гривен;

- из районных бюджетов – 15 миллионов 573 тысячи;

- из сельских, поселковых и бюджетов ОТГ – 7 миллионов 316 тысяч гривен;

- из городских бюджетов – 450 тысяч гривен.

Как отметил Ткаченко, освоено по состоянию на 6 декабря уже 618 миллионов или 90% от общего объема финансирования.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Президент Украины Петр Порошенко, пребывая с визитом в Николаеве в конце прошлого года обещал, что «в 2017 году только в Николаевской области больше миллиарда будет выделено для того, чтобы строить новые дороги».

Позже глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко уточнил, что область получит 1,2 миллиарда гривен, но, судя по всему, так и не получила.