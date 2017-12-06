Конфликт ГПУ и НАБУ: появилась жесткая реакция Великобритании

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что вмешательство в работу НАБУ ставит под угрозу будущее независимых антикоррупционных расследований. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте британского посольства в Украине.

"Великобритания все больше обеспокоена по поводу подрыва борьбы против коррупции в Украине. Коррупция остается главной угрозой для стабильности и национальной безопасности Украины, в то время как украинские избиратели определяют ее как основную проблему в стране. Борьба с коррупцией является определяющей для европейского выбора Украины и ее стремления стать современным, экономически успешным и демократическим государством", – говорится в заявлении.

Как отмечается, НАБУ, в создание которого Великобритания вложила значительные ресурсы, является чрезвычайно важным звеном антикоррупционного механизма в Украине и достигло значительного прогресса в своем развитии и проведении расследований.

"Последние события, в частности, вмешательство в расследование НАБУ и разоблачения его агентов под прикрытием – это тревожный знак, который ставит под угрозу будущее независимых антикоррупционных расследований", – отмечается в заявлении.

Отметим, что ранее европейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.