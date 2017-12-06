В Николаеве умер выдающийся кораблестроитель Иван Винник

Иван Винник. Фото - Facebook Владимир Пучков В Николаеве умер Иван Иосифович Винник, который посвятил многие годы высокопрофессиональной работе на одном из гигантов промышленности – Черноморском судостроительном заводе. Ему было 88 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

«Иван Винник прошел трудовой путь от первой ступени в рабочем коллективе до руководителя, возглавлявшего строительство крупных авианесущих кораблей. Герой социалистического труда, почетный гражданин Николаева, активный общественный деятель и человек с большим сердцем и авторитетом среди горожан», - отмечено в сообщении.

Прощание с Иваном Винником состоится 8 декабря с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале городской больницы №4 по адресу улица Адмирала Макарова, 1.

Газета «Факты» пишет, что Иван Винник родился 22 июня 1929 года в Полтавской области в крестьянской семье. После учебы в Харьковском машиностроительном техникуме по специальности «Техник-механик по дизелестроению» работал в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе помощником мастера. В 1968 году стал главным строителем специального военного кораблестроения на ЧСЗ. Под его руководством построены авианесущие корабли «Москва», «Ленинград», «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», «Адмирал Кузнецов». Также был заместителем директора «ЧСЗ» по металлургии и машиностроению, потом – по судостроению, производству. Был удостоен звания Герой социалистического труда и ордена «Знак почета».

В последние годы Иван Винник жил в скромной двухкомнатной квартире в Николаеве, часть времени проводил на даче, где занимался выращиванием двенадцати сортов винограда.