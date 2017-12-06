НАБУ официально объявило имя победителя в конкурсе на главу своего управления в южных областях

Владимир Деулин Национальное антикоррупционное бюро Украины с почти двухнедельным опозданием объявило результаты конкурса на должность директора одесского управления ведомства, чьи полномочия распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Об этом сообщает «Думская».

Выиграл нынешний работник НАБУ Владимир Деулин, который лидировал после тестирования на знание законодательства (он ответил правильно на 95% вопросов). Собеседование прошло 23 ноября, тогда же конкурсная комиссия и определилась с победителем, но почему-то сообщать его фамилию сразу не стала, хотя конкурс открытый. Сделали это лишь 5 декабря.

Чтобы не объяснять причины незаконной задержки с объявлением итогов, 4 декабря конкурсная комиссия провела еще одно заседание, на котором повторно утвердили Деулина. Приказ о его назначении в ближайшее время должен подписать директор НАБУ Артем Сытник.

Владимир Деулин живет в Николаеве с матерью, занимает должность замначальника отдела по работе со свидетелями и заявителями управления по работе с общественностью. До 2016 года трудился в органах внутренних дел. Последняя должность – замначальника линейного отдела милиции в порту «Октябрьск». Ранее служил в секторах борьбы с экономическими преступлениями разных линейных отделов. В своей декларации Деулин указал, что владеет квартирой в Николаеве площадью 39 квадратных метров и машиной «Mitsubishi ASX» 2011 года выпуска.

Напомним, это уже пятая попытка назначить руководителя одесского управления НАБУ. В апреле 2016 года конкурс выиграл первый заместитель начальника Одесской таможни Семен Кривонос. Позже, однако, выяснилось, что он является фигурантом уголовного производства по вымогательству и получению взятки. Кроме того, у него обнаружилось незадекларированное имущество. Из-за разразившегося скандала Кривонос отказался от должности в НАБУ, вернувшись на работу в Одесскую таможню, откуда его через несколько месяцев все-таки уволили.

В июле 2016-го был объявлен новый конкурс, но и он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих требованиям. На конкурсе, который проводился в январе 2017-го, победил правоохранитель из Винницы Дмитрий Руденко, «прославившийся» уголовным преследованием правозащитника Дмитрия Гройсмана, которое длилось с 2010 по 2011 год, и завершилось смертью активиста. Его кандидатуру не утвердили из-за скандала в прессе. На четвертом конкурсе, состоявшемся весной этого года, конкурсная комиссия отклонила все кандидатуры – из-за низкого профессионального уровня и сомнений в честности соискателей.