Студенты николаевской аграрки поздравили военных с Днём вооруженных сил Украины

В среду, 6 декабря, студенты Николаевского национального аграрного университета возложили цветы и поздравили военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в ННАУ.

Так, студенты вместе с жителями города почтили память погибших военных и возложили цветы к Мемориалу «Струны памяти».

«6 декабря украинский народ отмечает праздник мужества и отваги – День Вооруженных сил Украины. По этому случаю студенческая молодежь Николаевского национального аграрного университета отдала дань людям, которые ценой собственной жизни защищали территориальную целостность и неделимость нашего государства», - говорится в сообщении.

Позднее они с концертом и поздравлениями посетили военнослужащих морской пехоты.

«Со словами приветствия и благодарности к военным обратились проректор по воспитательной работе Наталия Шарата и представители студенческой коллегии университета, в частности и.о. студенческого президента Алена Волошанивская. Студенческий коллектив подарил военнослужащим насыщенную концертную программу и сладости. Поздравляем наших защитников! Желаем мира, уюта и согласия в родных домах!» - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского облсовета наградила участников АТО «Крестом Святого Николая».