Рок-группа U2 выступила в берлинском метро на линии U2

Музыканты группы U2 Боно и Эдж перед выходом нового альбома «Songs Of Experience» дали небольшой концерт на одной из станций берлинского метро, расположенной на линии U2.

Об этом сообщает «Сноб».

Участники U2 спустились в городскую подземку на станции «Олимпийский стадион», после чего проехали на поезде. Во время пути музыканты общались с пассажирами и шутили, что гордятся тем, что линия берлинского метро названа в их честь.

Выйдя на станции «Немецкая опера», артисты сыграли несколько песен, в том числе «Sunday Bloody Sunday» и «One». Во время выступления перед ними лежал открытый футляр от гитары с запиской на английском и немецком языках: «Пожалуйста, помогите чаевыми. Спасибо». После концерта музыканты начали фотографироваться с поклонниками.

Линия метро U2 – это сокращенное название от «Untergrundbahn 2», то есть подземная железная дорога номер два.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на новогодние праздники запланировали сразу две елки и несколько концертов на Соборной.