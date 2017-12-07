Гендиректора «Никитовского гранкарьера» Шевченко наградили грамотой ВР «за заслуги перед украинским народом»

Генеральному директору ЧАО «Никитовский гранитный карьер» Виталию Шевченко вручили грамоту Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским народом.
Награждение состоялось перед началом пленарного заседания внеочередной сессии Николаевского областного совета в четверг, 7 декабря. Вручали грамоту глава облсовета Виктория Москаленко и ее первый заместитель Иван Кухта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
В комментарии «Преступности.НЕТ» Виталий Шевченко отметил, что до последнего не знал о готовящемся награждении, и для него это стало неожиданностью.
– Наградили, наверное, за то, что работаем хорошо, - предположил он. - Я считаю, что у нас самые лучшие горнодобывающие предприятия. Я бы даже сказал – в Украине. Песчаный карьер, однозначно, лучший – аналогов ему в Украине нет. Наш коллектив хорошо работает и на «Никитовском гранитном карьере», и на карьере «София-гранит». Более 10 лет мы работаем по немецкой технологии. А тяжелое положение и отсутствие дорог в Новобугском районе, нас подтолкнуло заняться их ремонтом и строительством. Для этого мы построили современные асфальтный и бетонный заводы.
По его словам, у предприятия грандиозные планы на будущее, которые не могут не отразиться положительно и на развитии Николаевской области в целом.
В свою очередь о заслугах перед областью Шевченко рассказал глава Вознесенского районного совета Иван Бурдин.
– Это настолько скромный человек. За его плечами столько добрых дел. Первое, что бы я отметил: во все тяжелейшие часы, когда наша экономика страдала от отсутствия подготовленных кадров, которые не умеют переориентироваться на другие методы работы, и предприятия гибнут, он вместе со своим коллективом пережил все времена. Он сохранил коллектив, всегда была заработная плата, всегда обеспечивал бюджет. И всегда помогал людям, и не только тем, которые на предприятии работают, но и тем, которые живут в бедности, которым надо помочь. Он помогает садикам, школам, – рассказал Бурдин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство предприятия «София-гранит», расположенного в Новобугском районе Николаевской области, нацелилось не только на увеличение объемов производства, но и на расширение видов деятельности, а значит и перечня изготовляемой продукции с предоставляемыми услугами.