Конкурс на должность главы Николаевского гороно выиграла чиновница ОГА Удовиченко

Елена Удовиченко В Николаеве конкурс на должность главы управления образования Николаевского городского совета выиграла Елена Удовиченко.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», результаты конкурса объявили 7 декабря в мэрии Николаева.

Напомним, что Елена Удовиченко на данный момент находится на должности заместителя директора департамента образования и науки Николаевской ОГА – начальника управления образования и ресурсного обеспечения.

По мнению Елены Удовиченко, Николаев имеет большие перспективы и потенциал в сфере образования.

– В Николаеве очень много талантливых руководителей учебных заведений, учителей, креативных учеников, родителей, которые помогают развиваться этим ученикам. Сегодня, после принятия закона «Об образовании», который мы долго ждали, и после утверждения концепции «Новая украинская школа» стоит много вопросов по реформированию направлений образования, – сказала Удовиченко.

Также Удовиченко сообщила, какие изменения должны, по ее мнению, произойти с начала учебного 2018 года.

– Конечно, с 1 сентября 2018 года ученики, которые пойдут в первый класс, будут работать согласно программе «Новой украинской школы». Там другие подходы, другие стили преподавания, общения. Дети должны получать удовольствие и пользу от учебного процесса. Дети должны с удовольствием ходить в учебным заведения. А для этого необходимы и профессиональные учителя, которые должны постоянно меняться, и обновление материально-технической базы, создание безопасных условий для обучения и партнерство между родителями, учителями, – рассказала Елена Удовиченко.

В свою очередь конкурсная комиссия единогласно решила рекомендовать секретарю Николаевского городского совета включить в кадровый резерв на должность начальника управления образования Николаевского городского совета Алену Осипову как такую, которая успешно сдала экзамены и прошла собеседование.

Юрий Степанец

Напомним, что заявки на конкурс подали шесть претендентов: Алла Велиховская, Леся Левченко, Алена Осипова, Галина Секкер, Ирина Селиванова-Зеркаль и Елена Удовиченко.