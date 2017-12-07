«Все построено на лжи»: «Николаевский облавтодор» требует 7 миллионов за работы, которые в Службе автодорог не принимают

Константин Микуленко ДП «Николаевский облавтодор» ждет, что им заплатят 7 миллионов гривен за выполненные работы, однако, в Службе автодорог в Николаевской области не понимают, кто им ставил соответствующие задания, и проплачивать выставленные счета не собираются.

Об этом шла речь в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета в четверг, 7 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальника облавтодора Константина Микуленко, общая задолженность по заработным платам на предприятии по состоянию на сегодняшний день составляет около 5 миллионов 850 тысяч гривен. При этом он пообещал рассчитаться с людьми до Нового года.

- Облавтодору не хватает финансирования, - заявил он с трибуны облсовета. - Из 97 миллионов гривен, которые были выделены облавтодору, на которые был выигран тендер, облавтодор освоил 90 миллионов… Есть около 7 миллионов по Службе непринятые и неоплаченные работы.

Андрей Кристенко В свою очередь заместитель начальника Службы автодорог Николаевщины Андрей Кристенко назвал заявления Микуленко некорректными и недостоверными.

- Когда человек говорит, что Служба не выплачивает ему 7 миллионов, хотелось бы прояснить: Служба в рамках договора ежемесячно предоставляет задание на выполнение работ облавтодору исключительно в рамках финансирования, доведенного «Укравтодором». Когда первый раз было озвучено, что у них есть 7 миллионов (выполненных и неоплаченных работ – ПН), мы спросили: кто дал задание, предоставьте задание. Но ни под один вид работ задание не было предоставлено. Кто давал такие поручения облавтодору, на какие деньги он рассчитывал, я лично до сих пор не знаю, - заявил он. - Все построено на лжи.

При этом он довел к сведению депутатов, что на данный момент в облавтодоре проводится аудиторская проверка.

- По вашему решению сессии относительно обращения к руководителю ГАК «Автомобильные дороги Украины» и к Славомиру Новаку, сегодня я переспросил у руководителя Микуленко Косинского, он ответил, что направлена аудиторская проверка. 7-10 дней, и будет принято какое-то решение по вашему решению, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как депутаты Николаевского областного совета проголосовали за обращение в ГАК «Автомобильные дороги Украины», чтобы там приняли решение об увольнении начальника ДП «Николаевский облавтодор» Константина Микуленко.