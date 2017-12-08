В Луганскую область на стажировку отправили уже четвертый отряд николаевских полицейских

Полицейские из Николаева отправились 7 декабря на трехмесячную стажировку в Луганскую область.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Луганской области они будут нести службу, поддерживая общественный порядок и защищая права граждан.

«Перед отъездом с полицейскими провели инструктаж, проверив готовность личного состава к несению службы. Руководители полиции отметили неукоснительное соблюдение дисциплины и законности при исполнении поставленных задач на территории Луганской области. После короткого прощания с родными, друзьями и коллегами у Дома культуры полиции четвертый отряд полицейских отправился на стажировку», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее в командировку в Луганскую область отправляли полицейских, которые не прошли переаттестацию. В данном случае не указано, прошли ли командированные на восток страны полицейские переаттестацию.