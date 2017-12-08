Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Генпрокурору Украины Луценко пора уйти в отставку

Бывший городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что генеральному прокурору

Украины следует сложить свои полномочия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Александр Сенкевич заявил, что когда Генеральный прокурор Украины не работает, а делает политические заявления, которые на грани здравого смысла, то ему пора уйти.

В комментарии «Преступности.НЕТ» экс-мэр сказал, что во время своего визита в Николаев Юрий Луценко оскорбил жителей города, назвав выборы 2015 года «борьбой между криминалом и админресурсом», чего, по его мнению, не должен делать генеральный прокурор.

– Он (Юрий Луценко, - прим.) оскорбил николаевцев, тех 81 тысячу людей, которые голосовали за меня, тех полторы тысячи людей, которые работали бесплатно, без единой копейки, наблюдателями на избирательных участках от меня. И также наговорил очень большое количество глупостей, которые несвойственны генеральному прокурору, то есть это возможно какому-нибудь политику-полулисту, но никак не генеральному прокурору. Я не смог молчать, потому что я уважаю николаевцев, и не могу представить себе, чтобы приезжал какой-нибудь человек и вот так их оскорблял. Генеральный прокурор той страны, которую я люблю, Украины, не должен вести себя подобным образом. Поэтому считаю, что ему пора в отставку, – рассказал экс-мэр Николаева.

Напоминаем, что глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пригласил экс-мэра Николаева Александра Сенкевича на работу на должность своего заместителя по гуманитарным вопросам. В свою очередь Сенкевич отказался от предложения главы Николаевской ОГА Алексея Савченко стать его заместителем.