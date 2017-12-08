«Котов вам в ленту», - в Николаеве завели инстаграм с яркими фотографиями уличных «усатых-полосатых»

В Николаеве в социальной сети Инстаграм появился аккаунт «Миколаївські коти», в котором публикуют яркие фото уличных котов.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Аккаунт ведет николаевская художница Светлана Чебанова, которая известна как автор атмосферных открыток о Николаеве, а попасть в этот аккаунт может любой колоритный николаевский кот.

«В публикациях креативного аккаунта можно рассмотреть пушистиков во всей красе с разных ракурсов николаевских улиц. Фото показывают котиков, которые нежатся на асфальте, ластятся к прохожим и просто наслаждаются уличной жизнью. Примечательно, что у котиков также есть и свои хэштеги: #cats_mk #catsmk. Помимо этого, автор страницы снабжает публикации позитивными подписями», - сообщает издание.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасли от пожара поросят.