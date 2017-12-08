«Люди готовы перекрывать дорогу или жечь шины», - жители Матвеевки возмущены ужасными пассажирскими перевозками

В Николаеве жители Матвеевки просят городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон.

Об этом идет речь в письме местного жителя Виталия Алексеева, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«Если раньше маршрут №54 работал более-менее нормально, без нареканий, то в последнее время он просто «издевается» над жителями Матвеевки. Особенно это проявляется в утренние часы с 7 до 8 утра и вечером с 20 до 22 часов. Например, в утреннее время большие автобусы маршрута №54 идут от конечной в 7 утра и следующий только в 8-10 часов. Между ними иногда, «типа» по графику, проходит одна-две маленькие «маршрутки» с количеством посадочных мест на 18 человек! И это когда в это время большая часть людей едет в город на работу и учебу».

«При этом маленькие маршрутки еще с конечной остановки забиваются так, что начинают «трещать по швам», и на остальных остановках уже не останавливаются. А во время движения они даже не в состоянии нормально переехать «лежачие полицейские» на дороге, колеса едут на дисках, а выхлопные трубы скребут по асфальту!» - рассказывает автор письма.

По его словам, большие автобусы также забиваются на конечной до отказа, так, что на остальных остановках тормозят через раз.

«Уже доходит до абсурда, чтобы выехать из Матвеевки, люди, проживающие в начале микрорайона садятся на автобус «на круг» (едущий обратно в Матвеевку – ПН) и таким образом на конечную автобус приходит уже полным. А чего стоит такая поездка – в автобусе слышны брань, ругань, перепалка с водителями и с кондукторами, зачастую нервозная атмосфера в автобусе доводит некоторых людей до «эмоционального кипения».

«Примерно аналогичная ситуация происходит и в вечерние часы, промежуток между автобусами составляет час времени, а иногда и больше. Большие автобусы идут забитые до отказа. Зачастую к остановке подъезжает маленький микроавтобус, в котором из-за пассажиров не видно водителя», - отмечает он.

Николаевец приводит данные, что в микрорайоне Матвеевка проживает более восьми тысяч человек возрастом от 18 лет и старше, из них практически все работают или учатся непосредственно в городе.

«Даже если только половина этих людей выезжает на работу и учебу в город, и каждый из них тратит минимум 8 гривен на то, чтобы выехать из Матвеевки и вернуться обратно, то таким образом, в среднем, общая сумма, которую громада тратит на проезд, составляет 25-30 тысяч гривен. Каждый день! Люди имеют право за эти деньги получить приемлемые (мы не говорим о комфортных!) условия для пользования маршрутным транспортом», - отмечает горожанин.

Он также утверждает, что дозвониться до руководства маршрута №54 по указанным в автобусах телефонам невозможно. Жители микрорайона Матвеевка неоднократно обращались с жалобами в транспортный отдел мэрии, «но все безрезультатно».

«Как говорят работники этого отдела, они не в состоянии повлиять на руководство маршрута №54, а если горисполком расторгнет договор с этим маршрутом, то, с их слов, придется объявить новый тендер и микрорайон на 4-5 месяцев вообще останется без транспорта! Жители микрорайона уже готовы идти на «крайние» меры – перекрывать дорогу или мост, или даже жечь шины возле горисполкома. Это ведь сейчас модно…» - пишет николаевец.

Напомним, что маршрут «Матвеевка – Железнодорожный вокзал» обслуживает фирма «Евротранстехсервис». Ранее сообщалось, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава.