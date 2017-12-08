Детективы НАБУ проводят обыск в центральном аппарате Министерства юстиции

В пятницу, 8 декабря, Министерство юстиции заявило о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая.

Так, по слова Бернацкой, в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Также она сообщает, что они незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и закрылись изнутри.

«Когда на работу пришли наши сотрудники и начали требовать через закрытые двери постановление суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход», – написала Бернацкая.

Также она отметила, что сотрудники ведомства не знают, какие документы были похищены в ходе этой провокации.

При этом Бернацкая в комментарии к публикации заявила, что сотрудники НАБУ оставили на столе протокол обыска и подписались.

Напоминаем, что из-за задержания Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой агента Национального антикоррупционного бюро все операции бюро агентов под прикрытием прекращены.