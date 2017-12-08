В Николаеве Ингульский мост очистили от рекламных сооружений

В Николаеве с 4 декабря был проведен обзор рекламных конструкций, в результате чего они были ликвидированы с Ингульского моста.

Об этом сообщает управление аппарата Николаевского городского совета.

Так, в результате осмотра рекламные конструкции на опорах Ингульского моста были признаны аварийными. В связи с этим КП «ЭЛЛУ автодорог», КП «ХУМС» составили соответствующие акты, на основе которых решено снять рекламные щиты в количестве 20 лайтбоксов.

Также сообщается, что в Николаеве продолжается демонтаж незаконно установленных временных сооружений.

Напоминаем, что на Соборной полицейские изъяли шесть детских электромобилей, которые незаконно сдавались в прокат.