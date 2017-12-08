«Скажите, пожалуйста»: как в Николаеве самую красивую студентку-юристку выбирали?

Очередной конкурс красоты, гениальный вокальный номер и скандальная модель – все это поместилось в новый выпуск программы «Скажите, пожалуйста».

Свитланке Махничевой и ее оператору Валере в этот раз пришлось почувствовать на себе всю оригинальность конкурса «Мисс Академия – 2017», на котором выбирали самую красивую студентку-юристку. Конкурс был настолько классным, что журналисты задумались: а может юристам проводить еще и интеллектуальные соревнования?

А в конце передачи вы узнаете, почему лучше быть осторожными на Центральном городском стадионе Николаева – есть определенный риск попасть под колеса автомобиля.

Напомним, что в предыдущем выпуске «Скажите, пожалуйста» рассказывалось, как Николаевская мэрия в 2017 году «осваивала» сотни миллионов гривен.