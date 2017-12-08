В Николаеве 11-летний мальчик попросил помощи у соцслужб – мать его не кормила, а занималась пьянством

В Николаеве 8 декабря 11-летний мальчик попросил помощи у социальных служб, поскольку его мать пьянствует и не выполняет свои родительские обязанности.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

«В службу по делам детей администрации Заводского района обратился 11-летний мальчик, который попросил помощи. Ребенок сообщил, что его мать пьянствует, оставляет его одного дома вместе с посторонними мужчинами, а сама уходит. Ребенок выглядел болезненным и запущенным, с синяками под глазами. Мальчик сообщил, что мать его не кормит, сегодня он ничего еще не ел, а вчера за весь день съел только одну булку», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время ребенок помещен в центр социально-психологической реабилитации детей, где он получит надлежащий уход. В полицию направили ходатайство о привлечении матери ребенка к административной ответственности.

Напомним, что ранее в Первомайске соцслужба забрала из семьи троих детей с диагнозом «переохлаждение» – их родители напились и уснули.