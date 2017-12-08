«Есть же какие-то меры», - Геращенко в столовой Рады вылизывал тарелку, его уже успели затроллить

В сети появилось видео, как народный депутат Антон Геращенко вылизывает тарелку в столовой Верховной Рады.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Видео с Геращенко опубликовал бывший заместитель главы администрации Президента Януковича Андрей Портнов.

В интернете бурно отреагировали на это видео с Геращенко. К примеру, программа «Скажите, пожалуйста» опубликовала скетч, в котором совместила ролик с Геращенко и тарелкой с его отказом ответить на вопрос о реформе полиции – нардеп тогда ушел от журналистки в столовую Верховной Рады.

Напомним, что ранее «Скажите, пожалуйста» опубликовали свой выпуск о Верховной Раде Украины.

Внимание, видео +18