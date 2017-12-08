Правоохранители задержали Саакашвили

Правоохранители задержали лидера «Движения народных сил» Саакашвили.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения. Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови», - написал он.

Пресс-секретарь партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок. По словам Почтар, территорию перекрыли автобусом.

К Саакашвили на Аскольдовый переулок приехал адвокат, он пытается пройти, но его не пускают, пишет Украинская правда.

Как известно, что во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали Саакашвили и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у силовиков, Нацполиция объявила политика в розыск. Утром 6 декабря полицейские зашли в палаточный городок под Верховной Радой в поисках Михаила Саакашвили. В результате между активистами и полицейскими произошла потасовка.