Под Николаевом прощаются с двумя бойцами, погибшими на пожаре в зоне АТО

В субботу, 9 декабря, в селе Полигон, Николаевской области прощаются с двумя бойцами, которые погибли на пожаре в зоне проведения антитеррористической операции.

Фото с похорон на своей странице в Facebook опубликовал Артемий Щогла.

«Прямо сейчас: г.Николаев, пригородное село Полигон. На прощание с погибшими бойцами 34 бригады пришло много людей (не одна сотня!)», - написал Щогла.

Как известно, 19 ноября в одной из воинских частей на Донецком направлении погибли трое военнослужащих. По информации штаба АТО, это произошло во время пожара из-за неосторожного обращения с печным оборудованием.

Позже стало известно, что во время пожара в зоне АТО 19 ноября погибли двое военнослужащих из Николаева – 24-летний солдат Виталий Пасечник и 37-летний прапорщик Александр Кузьменко.