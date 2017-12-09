Мать девушки, погибшей в ДТП с участием охранника бизнесмена Дыминского, отказалась от претензий

Мать погибшей летом Натали Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных дорожно-транспортным происшествием с участием охранника бизнесмена Петра Дыминского, и отсутствии претензий по делу.

Соответствующее заявление, которое Мария Трила адресовала следователю и прокурору в соответствующем уголовном производстве, опубликовал адвокат охранника Дыминского Андрея Борща Виктор Василюк в своем Facebook.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила. Владелец ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит «Mercedes S 65 AMG» с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

По мнению адвоката, наконец удалось «извинится» перед мамой девушки, погибшей в резонансном ДТП.

«Убытки, вызванные дорожно-транспортным происшествием, которое имело место 18 августа 2017 года с участием Трилы Н. Е., возмещены полностью. Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью», – указано в опубликованном заявлении матери погибшей.

В тексте также говорится, что женщина отзывает доверенности, выданные ею третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно этого ДТП.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что охранник бизнесмена, президента футбольного клуба «Карпаты» (Львов) Петра Дыминского Андрей Борщ, подозреваемый в причастности к смертельному ДТП во Львовской области, подпадает под амнистию.