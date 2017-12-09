Венгерское образование остается, но будет часть предметов на украинском, - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина и Венгрия найдут общее решение по поводу языка обучения детей из общин нацменьшинств.

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил после публикации отчета Венецианской комиссии по поводу украинского закона «Об образовании». Он считает, что венгры должны получить шанс на работу в государственном секторе, политике, передает Интерфакс-Украина.

«Несомненно, для них есть нюансы во внутренней политике. Но я уверен, что мы договоримся. Венгерское образование остается, но будет часть предметов на украинском», - рассказал Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что каждый должен владеть украинским языком и понимать, в какой стране он живет.

Напомним, Венгрия резко раскритиковала украинскую реформу образования. Она содержала в том числе требование (7 статья закона) норму о переходе на украинский язык всех учеников со средней школы (речь идет о нацменьшинствах). Будапешт заявил, что будет блокировать евроинтеграционные стремления Украины в связи с этим.

Сейчас известно, что Венецианская комиссия призвала Украину сделать 7 статью более сбалансированной. Министерство образования Украины заявило, что эксперты не поддержали претензии Венгрии по поводу языковой статьи украинского закона об образовании.